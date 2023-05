Gregucci: “La filosofia della Juventus ha danneggiato Paredes”

Angelo Gregucci, ex allenatore, ha detto la sua a Tuttojuve.com sui bianconeri. Ecco le sue parole su Paredes: "Non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità tecniche, nel frattempo poi è diventato campione del mondo a stagione in corso. Leo deve mettere apposto determinate situazioni, adesso mi sembra un po' più coinvolto nel progetto al contrario di prima che sembrava ai margini. Può dare una grossa mano alla Juventus, dovrà dare delle risposte molto importanti per questo finale di anno. Non so che sia successo, onestamente, l'unica cosa che posso dire che è i giocatori argentini sono di garra per natura. La Juve non ama giocar la palla, è una squadra che tende a chiudersi e poi ripartire. Forse questo tipo di filosofia può averlo danneggiato, perché a Leo piace toccar tante volte il pallone. Poi sotto il profilo agonistico devi saperlo un po' rallentare, in modo da non farlo eccedere troppo.