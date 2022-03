Gregucci: “La Fiorentina ha colmato l’assenza di Vlahovic col gioco”

Il tecnico ha parlato, ai microfoni 1 Station Radio, del campionato e anche del lavoro di Italiano dopo la cessione del serbo alla Juventus.

Nella trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Angelo Gregucci. L'allenatore, a lungo collaboratore di Roberto Mancini, ha toccato diversi argomenti. Sull'avversario di stasera della Juventus, la Fiorentina, il tecnico ci ha tenuto a elogiare il lavoro del collega alla guida dei viola, che ha continuato a far giocare bene la squadra anche dopo la cessione di Dusan Vlahovic: "A Italiano va dato grande merito, però non possiamo dimenticare la perdita tecnica di uno dei migliori talenti che ci sono in giro per l'Europa. Vlahovic - prosegue Gregucci - ha portato la Serbia a partecipare al prossimo Mondiale, ha una forte identità e un livello internazionale. La Fiorentina è stata intelligente e ha lavorato abbastanza bene, prendendo una scommessa dal Basilea come Arthur Cabral e un usato sicuro come Krzysztof Piatek. Così ha la possibilità di colmare il vuoto lasciato da Vlahovic".