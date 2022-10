Graziani: “La Juve non sta bene, le cose tra Allegri e il gruppo non funzionano”

L'ex giocatore ha parlato della situazione della Juventus e del derby in programma sabato pomeriggio tra il Torino ed i bianconeri

redazionejuvenews

L'ex giocatore e tifoso del Torino Ciccio Graziani, ha palato intervistato dai microfoni di Tuttosport, ai quali ha presentato il derby tra Juventus e granata in programma sabato pomeriggio: "La Juve di Allegri mi fa venire in mente i cinghiali. Mio suocero andava a caccia. E ripeteva: il cinghiale ferito che si sente braccato diventa l’animale più pericoloso che ci sia. Già è pericoloso normalmente. Ma quando sanguina, quando capisce che può venir ucciso, può fare qualsiasi cosa per attaccarti".

"Una situazione come questa grida al Toro di approfittarne. Lo impone, quasi. Questo derby nasce in una condizione psicologica e ambientale favorevole, sulla carta: è più facile da giocarsi rispetto ad altre volte, in partenza. A loro mancano anche diversi giocatori infortunati, importanti. Un’occasione così non capita tante volte. Anzi, raramente. Per cui il Toro faccia il Toro: entri in campo e sia spietato. Bisogna essere spietati, ma col cuore caldo. Non dei robot: il calcio non è dei robot. Poi, certo, bisogna indovinare la partita, perché ogni gara fa storia a sé. Ma bisogna sapere che questa Juve non sta bene. Ha difficoltà a creare gioco, ha mostrato di avere problemi atletici e psicologici che potranno di nuovo venir fuori, se la gara non si metterà subito nel modo che vogliono loro".

"Da fuori, mi pare evidente che in questo momento non funzionino più cose tra Allegri e il gruppo. Tra le idee di gioco, il modo di allenare e la gestione si è creato un distacco tra lui e la squadra. C’è qualcosa che non funziona tra loro, come se non gli credessero più abbastanza. La Juve è come un’orchestra spesso incapace di suonare armonicamente. Uno strumento attacca prima del tempo, un altro comincia a suonare in ritardo".