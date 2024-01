Graziani: “La Juventus ora ha autostima e impone il suo gioco”

Dagli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani si è espresso sulla Juventus vista nell'ultimo periodo di stagione. Ecco le sue parole: "La Juventus è cresciuta in autostima. Nel gioco ha trovato ragazzi straordinari per ultimo Yildiz . Questo ragazzo sta facendo una grande differenza e la squadra adesso è consapevole dei propri mezzi e non si nasconde".

Graziani ha proseguito: "Non ha timori riverenziali dove va gioca e impone la propria forza tecnica, qualche volta ci riesce e qualche volta no ma adesso ha una concretezza incredibile e non si arrende mai oltre ad avere una grande qualità tecnica altrimenti non avrebbe vinto così tante partite".