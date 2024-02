Graziani: “La Juventus da tempo ha Chiesa a mezzo servizio”

Dagli studi di Mediaset, Francesco Graziani ha parlato del prossimo match della Juventus contro l' Udinese . Ecco le sue parole: "In queste partite trovi tante difficoltà. A meno che non le sblocchi subito e allora giochi con meno tensione psicologica. Sono partite difficili perché l' Udinese non regala nulla però la Juventus ha le armi e le potenzialità per fare sua questa partita e deve obbligatoriamente vincere".

Inoltre, sull'attaccante Federico Chiesa ha aggiunto: "Il problema di Federico sono gli infortuni, quando gli viene toccato un po' il ginocchio, un po' per preoccupazione, un po' per paura tende a metterci un po' di tempo a rientrare e la Juventus lo ha avuto a mezzo servizio fino ad ora mentre quando Chiesa sta bene è un'arma in più, è un top player della squadra ma deve stare bene e non deve essere preoccupato dell'aspetto fisico. La posizione migliore per lui è l'attaccante esterno, lo dirò sempre. Sono stuzzicato di vedere il tridente con Yildiz; chissà se Allegri prima o poi lo farà".