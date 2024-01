Graziani: “La Juve è in grande crescita, Yildiz sta facendo la differenza”

Intervistato da Sportmediaset Ciccio Graziani ha parlato della Juve di Allegri: "La Juve è cresciuta molto in autostima e nel gioco. Ha trovato dei ragazzi straordinari, in ultimo Yildiz che sta facendo una grande differenza ".

" La squadra adesso è consapevole dei proprio mezzi - ha continuato -, non si nasconde e non ha timore reverenziale. Dove va gioca e prova a imporre la propria forza tecnica, a volte ci riesce e a volte meno".

"Ora la Juve ha concretezza incredibile e qualità tecnica e poi non si arrende mai. Senza qualità tecnica non sarebbe lì, quella è fondamentale per andare avanti", ha concluso.