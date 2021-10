Graziani: “I fischi a Vlahovic sono ingiusti”

L'ex attaccante di Roma e Torino ha parlato del delicato momento che sta attraversando Vlahovic

"Non ci voleva questo ko in un momento del genere, c’è stato un approccio sbagliato da parte della squadra. E’ mancata la cattiveria delle precedenti gare, in attesa del Cagliari la definirei un incidente di percorso. Italiano ha detto quelle cose per difendere il suo lavoro e la squadra, poi non so se negli spogliatoi parlerà la stessa lingua. A volte, nel calcio ci vuole anche fortuna: basti pensare alla rimonta del Milan contro il Verona, o al mancato gol del Torino a Napoli. Vlahovic? Non condivido i fischi, io continuerò a fare il tifo per lui fino a quando indosserà la maglia della Fiorentina. Se poi andrà alla Juventus o in qualsiasi altra squadra, non è una cosa che mi riguarda. Amrabat non mi è mai piaciuto, è stato un’intuizione di Commisso ma non mi ha mai appassionato. In un centrocampo a tre non può fare né il play né la mezzala”.