Graziani: “Allegri ha raggiunto i risultati richiesti dalla Juventus”

Francesco Graziani ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: per l'ex calciatore, il tecnico meriterebbe la conferma

Dagli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani ha parlato del futuro della panchina della Juventus . Per l'ex calciatore, l'attuale allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri , avrebbe centrato tutti gli obiettivi prefissati dal club e per questo potrebbe meritare la conferma. Ecco le sue parole:

"Io terrei Allegri. L'anno scorso è arrivato terzo, quest'anno è secondo e la dirigenza gli ha chiesto di tornare in Champions, non di vincere lo scudetto perché con questa squadra non lo vinci, e di valorizzare i giovani. Ha fatto tutte e due le cose. Poi se vuoi cambiarlo fai pure, ma la logica dice di tenerlo. E all'inizio dell'anno avevamo detto che Napoli, Inter e Milan erano superiori a questa Juventus".