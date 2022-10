Gravina: “Il sistema va messo in sicurezza per sopravvivere”

Dopo la sosta per le nazionali la Serie A è tornata in campo, con la Juventusche domani affronterà il Bologna. Ma in questi ultimi giorni sono stati affrontati i grandi temi del calcio italiano in varie manifestazioni, dal Festival dello Sport al Social Football Summit. E oggi è tornato a parlare il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in occasione della cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Queste le parole del numero uno federale, raccolte dall'Ansa: "Il sistema ha bisogno di essere messo in sicurezza, la sopravvivenza oggi può passare solo da una logica sistemica".