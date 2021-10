Gravina si gode gli Azzurri: “Abbiamo riportato entusiasmo tra i tifosi”

Le parole del numero uno della Federazione calcistica sulla Nazionale e sulle sue vittorie

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha ricordato l'Europeo vinto questa estate, con gli Azzurri vincitori in finale contro l'Inghilterra padrona di casa: " Abbiamo riportato entusiasmo tra i tifosi , restituendo la Nazionale a tutti gli italiani. Rimangono tantissimi fotogrammi che scorrono nella mia mente e nella mente di tanti italiani. Momenti di grande gioia e di orgoglio, ma soprattutto l'entusiasmo che ha generato questo importante progetto che stiamo portando avanti da ormai 3 lunghi anni e che dobbiamo continuare a coltivare visto quell'entusiasmo che ci consente di recuperare energie che sono molto utili per dare ancora maggiore dignità al calcio italiano".

Il dirigente ha elogiato poi Mancini e il suo lavoro, insieme a tutto quello della Nazionale, che ha portato la vittoria dell'Europeo: "Una vittoria che ci lascia sicuramente la certezza di aver intrapreso una strada giusta, la strada per il rilancio del calcio italiano, le per dare centralità al calcio italiano all'interno di organismi istituzionali sportivi ma anche verso la parte politica di governo del nostro Paese. Abbiamo recuperato un elemento fondamentale per essere convinti di essere dalla parte giusta, che è l'entusiasmo dei nostri tifosi, che purtroppo ci è mancato tantissimo. Lo abbiamo recuperato e che ora abbiamo l'obbligo e il dovere di tutelarlo e custodirlo per consentirci di affrontare il periodo di riforma del nostro mondo".