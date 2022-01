Gravina: “Servono ristori, il calcio traina l’economia. Manca un miliardo”

Il presidente della FIGC ha parlato delle riforme che saranno pensate e attuate per migliorare il mondo del calcio dal punto di vista economico e della fruibilità

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha parlato del futuro del calcio e delle riforme in atto per migliorare il mondo del pallone.

"Una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35 per cento di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione".