Gravina: “Serie A è stata avvincente. Unico neo impossibilità di far partecipare tifosi al campionato”

TORINO - Gabriele Gravina , presidente della FIGC , ha parlato della stagione di Serie A nel corso dell'evento "Lo Sport" che verrà organizzato dal Foglio Sportivo. Queste le sue parole: "Chi ha memoria ricorderà che alla ripartenza della scorsa stagione, per chiudere il campionato 2019/20, lanciai un allarme sulle difficoltà del campionato che avremmo dovuto affrontate nell’anno successivo, ovvero quello appena concluso. A causa di una pandemia ingovernabile non riuscivamo a governare tutti i processi ed eravamo tutti molto preoccupati per la partenza in ritardo, il calendario intasato e le difficoltà economico-finanziarie, ma il risultato è stato straordinario. Abbiamo vissuto tutta la stagione con grande preoccupazione, ma domenica dopo domenica il campionato è stato avvincente e ha regalato incertezza fino all’ultimo. L’unico neo è stata l’impossibilità di far partecipare i tifosi al campionato, siamo partiti con quelle 1.000 presenze che abbiamo dovuto abbandonare, è stata l’unica pecca di questo campionato".

A proposito di Juventus ha parlato Cristiano Ronaldo sui suoi profili social analizzando la stagione dei bianconeri: "La vita e la carriera di ogni top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza. Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato titolo. Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo Serie A Top Scorer mi riempiono di felicità, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, in un Paese dove nulla è facile da vincere. Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il Campionato, la Coppa e la Supercoppa, ma anche essere Miglior Giocatore e Capocannoniere in questo grande Paese calcistico pieno di giocatori straordinari, club giganti e una cultura calcistica molto personale. Ho già detto che non inseguo i record, i record mi inseguono".