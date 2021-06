Gravina: “Percepisco grande entusiasmo. Speriamo di arrivare a Wembley”

Il presidente della FIGC ha parlato

"Ascoltare l'inno mi emoziona come per tutti gli italiani che vogliono bene a questo Paese. La tensione sportiva aumenta di ora in ora e cominciamo a renderci conto che il momento del calcio d'inizio sta per arrivare. Abbiamo vissuto un momento di grande depressione e il Paese ha voglia di ripartire. Percepire questa gioia e veder sorridere la gente che ruota intorno a questo mondo mi emoziona. La Nazionale deve continuare a coltivare questo entusiasmo, sapendo che come in tutte le competizioni c'è un solo vincitore. Occorre saper gestire al meglio il nostro percorso, che è fondato su un progetto non molto datato. Dobbiamo continuare a lavorare e sappiamo che abbiamo una squadra competitiva. Dobbiamo competere con realtà più attrezzate di noi, che hanno avviato prima il loro percorso. Però nel calcio tutto è possibile: l'obiettivo è di prendere un volo tutti insieme e andare a Wembley per la finale".