Gravina: “I problemi non sono da ricercarsi nella giustizia sportiva”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto la sua in una lunga intervista all'Avvenire, parlando anche della giustizia sportiva, includendo indirettamente anche la Juventus. Ecco le sue parole: "Negli ultimi tempi alcune scelte della nostra Federazione sono fonte di impopolarità, di reazioni scomposte da parte di gruppi di facinorosi che usano anche mezzi inconsueti per intimidire. Noi non ci prestiamo a nessun tipo di strumentalizzazione, tanto meno politica e puntiamo esclusivamente sulla conoscenza.