Gravina: “Chiellini? Gli chiederò di lavorare con me”

Il presidente della Figc ha parlato in una lunga intervista concessa a Tuttosport. Sono stati tanti i temi toccati. Eccone alcuni estratti.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport. Di seguito alcuni estratti. Il numero uno della Federazione ha fatto un appello al calcio italiano: " Il dialogo con la Serie A c'è , ci mancherebbe, ma non è ammissibile che una sola Lega, la A o un’altra, possa bloccare l’avvio di un processo vitale di rinnovamento. È da trent’anni che siamo fermi a queste discussioni , che ci siamo chiusi in un mondo autoreferenziale. In che modo se ne esce? Con le riforme . Per questo bisogna abolire il diritto di veto . Non è ammissibile che una sola Lega possa bloccare tutto: se non ci sarà un accordo, convocherò un’assemblea straordinaria per togliere il diritto di veto. Dobbiamo fare in fretta: entro il 2022 il processo dovrà essere avviato ".

Gravina poi ha confermato di avere ancora contatti e rapporti cordiali con il presidente della JuventusAndrea Agnelli: "Ma certo! I rapporti con lui sono molto buoni. Di sicuro non parliamo della Superlega, almeno non seriamente: non c’è margine. Ma io parlo con tutti i dirigenti, anche perché la Federazione è casa loro. Se poi alcuni di loro coltivano rancori personali per questioni politiche, me ne farò una ragione. Se, ad esempio, un presidente ritiene una questione personale la vicenda delle multiproprietà, non posso che prenderne atto, ma non derogo dal ruolo istituzionale. E la stessa cosa vale per chi è convinto che ogni decisione sia presa contro di lui: non posso mettere in mezzo le questioni personali".