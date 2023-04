Gravina: “FIGC pronta a collaborare per trovare soluzioni contro il razzismo”

La Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato dopo la partita di Coppa Italia pareggiata contro l'inter martedì sera all'Allianz Stadium, con i bianconeri che sono attesi dalla partita contro la Lazio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. A due giorni di distanza dalla partita di coppa, non si placano le polemiche per la rissa finale che ha visto protagoniste le due squadre, accesa dal gesto di Lukaku verso la curva della Juventus.

"Siamo nel pieno di un’isteria sociale che sta contagiando l’intero Paese in diversi ambiti, uno di questi è il calcio, che ne è la prima vittima. Ma adesso basta, è tempo delle assunzioni di responsabilità, anche dei protagonisti in campo. Bisogna essere tutti più coraggiosi nel prevenire, nel denunciare, nel reprimere e nel condannare atti indecorosi come quelli cui stiamo assistendo. Nella riunione di pochi giorni fa con i ministri Piantedosi e Abodi insieme ai rappresentanti delle Comunità ebraiche, ho sottolineato proprio questo aspetto: la Figc c’è ed è disponibile a lavorare per trovare soluzioni condivise".