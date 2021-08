Gravina: “È l’estate della rinascita, dell’orgoglio e della bellezza italiana”

Il presidente della FIGC ha parlato

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha inviato una lettera al Corriere dello Sport per elogiare lo sport italiano anche in occasione della riapertura parziale degli stadi nella prossima stagione: "In questa fantastica estate non smettiamo mai di esultare. È l’estate della rinascita, dell’orgoglio e della bellezza italiana. L’intero Paese plaudo allo sport come non vai mai fatto prima e finalmente l’emozione diffusa si sostituisce all’insicurezza e alla sofferenza. L’accoppiata Europeo di calcio e Olimpiadi di Tokyo ci racconta in maniera inequivocabile cosa è capace di fare il nostro mondo sia in termini di partecipazione e di coesione sociale sia sotto il profilo economico, come volano per la ripresa.