Gravina: “Tra una decina di giorni presenteremo il dossier per Euro2032”

redazionejuvenews

Oggi si è svolto il Consiglio della FIGC, dove il presidente Gravina ha parlato della candidatura agli Europei 2032, per cui serviranno nuovi stadi e di cui dovrebbe far parte l'impianto della Juventus. Per saperne di più, il comunicato della FIGC: "EURO 2032. Rivolti i più sentiti auguri di buon lavoro a nome di tutta la Federazione al neo Ministro per i Giovani e lo Sport Andrea Abodi, Gravina ha ribadito la sua soddisfazione per la decisione del Governo di ricostituire un dicastero ad hoc per il mondo dello sport: “Con Abodi ci siamo già visti lunedì scorso – ha dichiarato in conferenza stampa il presidente federale – un incontro propositivo con al centro la candidatura a EURO 2032. Tra una decina di giorni, quando andremo a Nyon per presentare il nostro dossier, auspico ci sia anche la lettera di impegno da parte del Governo.

Gravina si è soffermato con il Ministro anche sull’annosa questione dei Decreti correttivi alla riforma dello sport adottati dall’ex Sottosegretaria Vezzali, che non ha tenuto conto delle richieste di chiarimento formulate proprio dalla FIGC sull’entrata in vigore al’1° gennaio 2023 (quindi a metà stagione sportiva, con tutte le difficoltà operative che questo comporta), sul mancato riconoscimento per tutti i club di calcio femminile della possibilità di beneficiare degli sgravi fiscali come le società che fatturano meno di 5 milioni di euro e sul rinvio dell’abolizione del vincolo sportivo.

CURVA INTER. Dopo aver sottolineato di essere in attesa della proposta delle Leghe sulla riforma dei campionati, Gravina ha risposto a chi gli chiedeva un commento su quanto accaduto sabato sera allo stadio ‘Meazza’ di Milano in occasione del match tra Inter e Sampdoria, con alcuni tifosi che hanno denunciato di essere stati costretti dagli ultras a lasciare la Curva come segno di rispetto per la morte del loro leader Vittorio Boiocchi: "Da quello che si legge, perché non abbiamo altri elementi, non è una bella immagine. Ho sentito Marotta, mi ha garantito che l’Inter sta mettendo a disposizione della Digos tutte le immagini. Se dovessero essere appurate responsabilità in capo ad alcuni soggetti spetterà alla polizia e agli organi di giustizia procedere"".