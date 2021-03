Gravina: “Conoscete il mio favore per i playoff, ma non sono queste le condizioni per introdurli”

Il presidente della FIGC ha parlato

TORINO - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di vari temi, tra cui la situazione coronavirus nel mondo del calcio e in Serie A, l'eventuale riapertura degli stadi e il probabile rinnovo di Roberto Mancini come ct della Nazionale italiana. Queste le sue parole: "Mi dispiacerebbe se qualcuno coltivasse in maniera celata questo sogno. Conoscete il mio favore per i play off, ma certo non sono queste le condizioni per introdurli. Se sono preoccupato per uno stop della Serie A? No. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi. Rinnovo Mancini come ct della Nazionale italiana? Proprio in questi giorni stiamo discutendo un accordo che guarda al futuro. Non solo per valorizzare i risultati sportivi, ma per dare progettualità a un metodo che ha rivoluzionato il modo di fare calcio. Si arriva agli Europei con la firma? Penso proprio di sì".