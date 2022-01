Gravina: “Agenti? Fanno parte del sistema, non vanno demonizzati. Sui debiti dei club…”

Il presidente della FIGC ha parlato

Gabriele Gravina , presidente della FIGC ha parlato di vari temi ai microfoni de La Nuova Sardegna. Le sue parole: "Il Covid ha acuito criticità strutturali. Negli ultimi anni, abbiamo più volte evidenziato i troppi debiti e la scarsa patrimonializzazione dei nostri club, ora è il momento di affrontare il problema . Adotteremo norme ambiziose. Protocollo Covid? È un ottimo risultato, riconosce la responsabilità dello sport e unisce la tutela della salute alla necessità di chiarezza interpretativa che ha il nostro mondo. Agenti? Fanno parte del sistema, non vanno demonizzati. Serve una garanzia per tutti. Di sicuro bisogna regolamentare commissioni e intermediazioni per evitare una grande emorragia di risorse. Aspettiamo le nuove indicazioni dalla FIFA,

Come stiamo sfruttando DAZN? In questo ambito è competente la Lega calcio, io mi auguro che la Serie A sia sempre più valorizzata. Ho chiesto massima attenzione, va migliorata anche la fruibilità dell’utente, sia negli stadi che in tv o da qualsiasi altro dispositivo. Euro 2021? Rimane l’insegnamento di saper fare squadra, un magnifico senso di unità. Ripartiamo da qui. Mondiali? Dobbiamo ritrovare lo spirito, la voglia e il divertimento che hanno caratterizzato il percorso agli ultimi Europei . Giochiamo liberi e torneremo a vincere.

Il Covid ha acuito criticità strutturali. Negli studi annuali sullo stato di salute del movimento calcistico, la FIGC ha messo più volte in evidenza l’eccessivo indebitamento e la scarsa patrimonializzazione dei nostri club, è giunto il momento di affrontare il problema e lo stiamo facendo con l’adozione di norme ambiziose che progressivamente riporteranno in equilibrio il sistema professionistico. Uno dei miei obiettivi di questo quadriennio è sicuramente iniziare ad invertire la tendenza per i club professionistici di Serie A e non, agevolando gli investimenti nei vivai per avere un ritorno in termini di futuri prospetti azzurri e allo stesso tempo un beneficio per i bilanci delle società".