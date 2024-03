Gravesen: “Ho parlato con Zidane, allenerebbe solo tre squadre”

La Juventus scenderà domenica sera in campo contro il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Con l'inter ormai a +12 e incamminata verso la vittoria dello Scudetto, i bianconeri sono chiamati a difendere il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions , obiettivo della stagione della Vecchia Signora.

A fine anno si tireranno poi le somme, con il grande punto interrogativo di chi siederà sulla panchina bianconera: se la permanenza di Allegri è tutt'altro che certa, la rosa dei candidati è molto ampia, con uno dei nomi che risponde a quello di Zinedine Zidane , che ha recentemente aperto ad un'avventura da allenatore in Italia.

Dei suoi desideri ha parlato il suo ex compagno di squadra al Real Madrid Thomas Gravesen: "Ho parlato con Zidane a Madrid due anni fa e mi disse che ci sono solo tre squadre che potrebbe accettare. Si tratta del Marsiglia, del Real Madrid e la Francia. Mi disse esattamente queste parole. La squadra che aveva a Madrid era fantastica, e lui era preparato dall'inizio per quell'esperienza. Allo United la situazione è differente. È molto difficile fare qualcosa di buono con la squadra che ha Ten Hag in questo periodo".