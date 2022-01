Grassia: “Vlahovic? Il club gigliato è diventato quasi una succursale della Juve”

Il giornalista ha parlato

Qualcosa ora la Fiorentina perde visto che il serbo ha segnato quasi un gol a partita. Piatek? Gioca in modo diverso, non è un brocco e non è un campione ma il suo mestiere lo sa fare, deve giocare con continuità. Cabral è giovane, ha un fisico potente e può giocare da prima punta e alla Dzeko, è un buon prospetto secondo me. Alla Fiorentina però a volte, in trasferta, manca un po' di personalità, vedi contro il Cagliari, partita in cui Vlahovic non era presente, appunto. Sono un estimatore di Italiano che è votato al gioco, però mi ha fatto infuriare un particolare: nelle occasioni decisive non poteva essere Odriozola a marcare Joao Pedro.