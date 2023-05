Il Grande Torino: 74 anni dopo. Il ricordo della società bianconera

Il ricordo della tragedia di Superga 74 anni dopo: tutte le iniziative in ricordo del Grande Torino nella giornata di oggi

Era il 4 maggio 1949 quando ci fu la tragedia che coinvolse il ' Grande Torino' . La squadra -ad un passo dalla vittoria del 5° scudetto di fila- si schiantò in aereo (dopo un'amichevole in Portogallo) contro la collina di Superga.

Oggi ricorre il triste anniversario. E come ogni anno arriva il ricordo di quella triste parentesi. E oltre a diverse figure di spicco del mondo del calcio, anche la Juventus ha voluto ricordare il Grande Torino attraverso un tweet : "Il 4 maggio 1949, 74 anni fa, nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Juventus Football Club si unisce al ricordo".

Tante le iniziative già da stamattina alle ore 10.30 al cimitero monumentale di Torino per la commemorazione ufficiale organizzata dal Circolo Soci del Torino FC e dal Torino. A seguire c'è stata l'intitolazione ufficiale del parco alla memoria di capitan Valentino Mazzola. Alle 13.30 invece c'è stata la partenza della "Invincibili": pedalata -gratuita e aperta a tutti i ciclisti- partita dallo stadio Filadelfia fino alla Basilica di Superga. Nel pomeriggio per ricordare il minuto esatto del terribile schianto di 74 anni fa -alle ore 17.03 -ha avuto luogo la Santa Messa nella Basilica di Superga con tutta la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza granata per la lettura dei 31 caduti.