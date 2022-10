Gran Galà del Calcio 2022, ecco tutte le liste dei candidati: Juve presente

Ecco il comunicato ufficiale: "È stata presentata oggi a Milano, nella sede di Assolombarda, l’edizione 2022 del “Gran Galà del Calcio AIC presented by Hublot e Bancomat”. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno in collaborazione con la DA – agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla decima edizione dopo due anni di assenza forzata in presenza causa pandemia. La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location di Rho Fiera Milano lunedì 17 ottobre 2022 per una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dal co-conduttore Raul Cremona. Sky e Rivista Undici sono i media partner dell’evento; Hublot e Bancomat Spa i title sponsor di questa edizione 2022 mentre, in qualità di main sponsor, fanno il loro ingresso al fianco del Galà Dell’Orto, MeglioQuesto e ALL4U. Svelate in conferenza le shortlist dei premiati: tra questi nomi uscirà l’undici ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2021-2022, verrà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B.