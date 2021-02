Gran Gala del Calcio 2020: i finalisti

TORINO – A marzo avrà luogo come ogni anno il Gran Galà del calcio, serata che premia i protagonisti della stagione passata. I premi per la stagione 2019/2020 verranno assegnati per sette categorie diverse, da una giuria d’eccezione composta da allenatori, arbitri, giornalisti e dai calciatori della Serie A. Sette sono le categorie da premiare tra le quali quello per il migliore giocatore di ogni ruolo, per il miglior allenatore a anche per la migliore società.

I calciatori della Juventus appaiono in tre distinte categorie. In quella che premierà i migliori difensori ci sono infatti il numero 19 Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, che anche quest’anno ta disputando una grande stagione. Per il centrocampo due sono i nomi a rappresentare i bianconeri: quello di Miralem Pjanic, ora al Barcellona, e quello di Rodrigo Bentancur, che sta trovando sempre più spazio e importanza nelle rotazioni di Andrea Pirlo. In attacco i giocatori della Juven il premio sono Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, che hanno trainato la Juventus alla vittoria del nono Scudetto consecutivo lo scorso anno. La Juventus inoltre, è in lizza per il premio alla miglior società, insieme a Lazio e Atalanta.

Di seguito i nomi dei finalisti divisi per categorie.

Portiere:

▪ Gianluigi Donnarumma (Milan)

▪ Samir Handanovic (Inter)

▪ Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori:

▪ Leonardo Bonucci (Juventus)

▪ Juan Cuadrado (Juventus)

▪ Stefan de Vrij (Inter)

▪ Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

▪ Robin Gosens (Atalanta)

▪ Hans Hateboer (Atalanta)

▪ Theo Hernandez (Milan)

▪ Kalidou Koulibaly (Napoli)

Centrocampisti:

▪ Sofyan Armabat (Hellas Verona)

▪ Nicolò Barella (Inter)

▪ Rodrigo Bentancur (Juventus)

▪ Alejandro Gomez (Atalanta)

▪ Dejan Kulusevski (Parma)

▪ Manuel Locatelli (Sassuolo)

▪ Luis Alberto (Lazio)

▪ Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

▪ Miralem Pjanic (Juventus)

Attaccanti:

▪ Paulo Dybala (Juventus)

▪ Cristiano Ronaldo (Juventus)

▪ Zlatan Ibrahimovic (Milan)

▪ Josip Ilicic (Atalanta)

▪ Ciro Immobile (Lazio)

▪ Romelu Lukaku (Atalanta)

Allenatore:

▪ Gian Piero Gasperini (Atalanta)

▪ Simone Inzaghi (Lazio)

Arbitro:

▪ Gianpaolo Calvarese

▪ Daniele Orsato

▪ Gianluca Rocchi

Società:

▪ Atalanta

▪ Juventus

▪ Lazio