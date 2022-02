Serie A, il Governo va verso gli stadi con capienza al 75%

La Commissione per gli Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento per nuove parziali riapertura degli impianti. A fine mese l'aumento.

Il pubblico negli stadi sta per tornare. In una nota congiunta del ministro della Salute Roberto Speranza e della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, si era già annunciato come il governo fosse al lavoro per garantire un aumento degli spettatori, in maniera graduale. E nella notte tra ieri e oggi la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha accorciato i tempi per il ritorno al 75% della capienza per gli impianti all'aperto e al 60% per quelli al chiuso, ma solo in caso di regione bianca. Nella discussione, iniziata ieri alle 18 e conclusa in tarda notte, i membri della Commissione hanno deciso di non fissare una data per l'emendamento al decreto Covid del 24 dicembre, sul quale il Parlamento dovrà esprimere la fiducia, che chiedeva proprio questo aumento al 75%. Questo vuol dire che il provvedimento sarà effettivo direttamente con l'entrata in vigore del decreto.