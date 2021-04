Gosens: “Futuro? Con un’offerta del Dortmund.. sogno di giocare in Bundesliga”

Il calciatore ha parlato

Il calciatore dell'Atalanta Robin Gosens, obiettivo della Juventus per la prossima stagione, ha parlato intervistato dai microfoni dell'agenzia stampa tedesca DPA: "Dove mi trovato il 13 luglio 2014? Lo ricordo bene. Ero a Bocholt con gli amici. Quando Gotze ha segnato, è stato un susseguirsi di emozioni. Ho urlato forte e sono quasi scoppiato in lacrime dalla gioia. La prima convocazione è stato uno dei momenti più magici della mia vita, ne ho vissuto pochi così. Non credevo a quello che stava succedendo, la chiamata fu una sorpresa, pensai che non poteva essere vero. Ho ancora la pelle d'oca a pensarci. L'Europeo? Spero di esserci, sarebbe la cosa più bella. Penso di essere vicino a questo momento, mentirei se dicessi di non avere voglia".

Il giocatote ha poi detto la sua sulla Superlega: "Qualche giorno fa sono stato critico nei confronti dell'idea di una Superlega europea. Un paio di organi di stampa italiani hanno contestualizzato male le dichiarazioni e hanno prodotto un titolo fuorviante. Il mio account Instagram è esploso per i messaggi: tutti si chiedevano come potessi dire una cosa del genere, se guadagno così tanti soldi in questo sistema calcistico. Lo trovo incredibile perché non capisco cosa c'entri: sono consapevole di essere in una posizione privilegiata, ma non per questo non mi è consentito dare un mio pensiero su certi argomenti che, tra l'altro, mi riguardano da vicino. Penso sia importante avere un proprio pensiero ed è chiaro che possa essere oggetto di critiche".

Chiosa sul mercato: "Se mi vedessi in un eventuale passaggio al Dortmund? Una domanda difficile, cosa dovrei dire? Se ci fosse davvero un'offerta dal Dortmund e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra per loro il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno".