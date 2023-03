Gori critico: “La Juventus ha sbagliato tutto, dal campo alla società”

Sergio Gori, ex calciatore di Juventus e Inter, ha detto la sua sulla sfida tra i bianconeri ed i nerazzurri, parlando anche di Allegri.

redazionejuvenews

Sergio Gori, ex calciatore, ha detto la sua a Juventusnews24 sulla situazione dei bianconeri. Ecco le sue parole: "La Juventus deve riflettere su tutto, a partire dal progetto. Non si può spendere quel che ha speso e trovarsi a lottare per il secondo posto. La Juve deve lottare sempre per il primo posto e soprattutto, come ha fatto spesso in passato, dare un occhio al bilancio. Gli obiettivi di una società si misurano sia sulla spesa che su quanto si raggiunge in campionato. Mi fa ridere sentire Allegri dire che la Juve è seconda... La Juve è una società che non deve arrivare seconda, ma lottare per vincere. I bianconeri hanno sbagliato tutto a livello finanziario e di società.

E’ partito tutto quando è andato via Allegri, prendendo Sarri e investendo su Pirlo, cosa non comprensibile. La Juve non può andare su un ex calciatore che, appena finito di giocare, mette in panchina ad allenare tra i migliori giocatori del mondo. Da lì ha fatto degli errori sugli acquisti ogni anno, sperperando tanti milioni, cosa mai fatta dalla Juve. I bianconeri erano un esempio vincendo scudetti con 15 punti di vantaggio, andando in pareggio di bilancio se non guadagnando.

Riguardo l’Inter la riflessione è sul come mia da due anni non vince il campionato. Inzaghi dice di ave vinto Coppa e Supercoppa e che è ancora in corsa per la Champions, ma un tifoso dice che lui, con i migliori giocatori e con una società che ha fatto tanti milioni di debito, sono due anni che non vince il campionato. Quello che non ha fatto va preso in considerazione. Le delusioni di Juve e Inter sono davanti agli occhi di tutti".