Gonzalo Rodriguez: “Bel ricordo con la Fiorentina? Il 4-2 contro la Juve il più emozionante”

Gonzalo Rodriguez, ex giocatore e capitano della Fiorentina oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della partita di Champions League di stasera tra Manchester United e Villarreal ad Old Trafford. Queste le sue parole in merito alla sua nuova avventura: "Fare l'opinionista è difficile, mi piaceva sicuramente più giocare ma ora lo faccio e mi piace molto anche questo ruolo nuovo da opinionista. Giocare a Old Trafford, stadio del Manchester United, è bellissimo, il sogno di ogni bambino ed è una partita speciale. Per il Villarreal lo è sicuramente ancora di più.