Golden Boy, Miretti è il “Best Italian Player Under 21”

Fabio Miretti è stato premiato come Best Italian Player Under 21: il centrocampista italiano è il futuro della Juve

Giornata di festa in casa Juve: Fabio Miretti ha vinto il premio come Best Italian Player Under 21 ai Golden Boy 2022. Il centrocampista bianconero è stato quindi premiato per essere stato il miglior giovane italiano della passata stagione. Un riconoscimento meritatissimo, per un giocatore che nel finale della Serie A 2021/22 ha dimostrato grandissime qualità tecniche e tattiche.

Non a caso all'inizio di questa stagione Miretti ha trovato moltissimo spazio: ben 14 presenze. Poi l'evento che ha cambiato tutto, il match contro il Benfica: prima il fallo che ha portato al rigore di Joao Mario, poi l'errore in fase di pressing in occasione del secondo gol dei portoghesi. Una partita che è costata caro al giovane talento bianconero, che da quel giorno è entrato in campo per appena 47 minuti. Una brusca frenata che però non per forza deve essere vista come negativa. In un periodo di crisi come questo, la Juve ha preferito non "bruciare" i propri giovani e puntare sull'esperienza. Ci sarà spazio per Miretti, il futuro è suo.

Alla vigilia del match contro l'Empoli, Massimiliano Allegri su di lui ha detto: "Miretti sta meglio, ha giocato partite importanti e di livello con un dispendio di energie fisiche e mentali elevato. Ma ora sta bene, anche Fagioli sta bene così come Soulé, quando c'è la possibilità li faccio giocare perché sono giocatori della prima squadra, non sono più dei giovani".