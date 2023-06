Golden Boy 2023, tra i giocatori della Serie A ci sono 3 bianconeri

Nella lista dei 100 giocatori troviamo molti volti noti della Serie A, tra cui saltano all'occhio soprattutto i bianconeri Miretti (40°), Iling Jr (92°) e Soulè (97°). Oltre a loro anche Scalvini (10°), Hojilund (16°) e Wilfried Gnonto (70°). Per Scalvini 32 presenze e 2 gol, per Hojlund invece 34 presenze, 10 reti e 2 assist, Miretti 2 assist su 40 presenze, Gnonto 28 presenze, 4 centri e stesso numero di assist, per Iling Jr 17 presenze, 1 rete e 2 assist, per Soulè 19 presenze e 1 rete.