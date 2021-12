Globe Soccer Awards: è Bonucci il miglior difensore al mondo

Il difensore bianconero è stato premiato ai Globe Soccer Awards come miglior difensore al mondo del 2021

In casa Juve è tempo di tirare le somme dopo la prima parte di stagione che si è appena conclusa e questo finale di 2021 ha riacceso notevolmente le speranze della Vecchia Signora che ora, dista appena 4 punti dalla zona Champions. Pochi, se si pensa in quale situazione di classifica si trovavano i bianconeri circa un mese fa, con l'Atalanta di Gasperini e il Napoli di Spalletti in fuga verso la lotta Scudetto. Ora invece potrebbe ribaltarsi tutto, soprattutto se la squadra allenata da Max Allegri riuscirà a battere i partenopei alla ripresa del campionato che, molto probabilmente si presenteranno decimati per via delle pesanti assenze di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, tutti impegnati in Coppa d'Africa.