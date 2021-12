Globe Soccer Awards: Bonucci e Chiellini per il premio di miglior difensore

I due calciatori in lista per il premio dei Globe Soccer Awards come miglior difensore della passata stagione. In corsa anche la Nazionale Italiana di Roberto Mancini

redazionejuvenews

Nel pomeriggio di oggi, alle 17 ora italiana, andranno in scena i GlobeSoccerAwards, che prenderanno il via nella cornice della sedicesima edizione della Dubai International Sports Conference. Ospiti d'eccezione dell'evento saranno Robert Lewandowski, premiato lo scorso anno come miglior giocatore e in corsa anche nel 2021 per lo stesso premio, e Kylian Mbappé, con anche il francese che concorrerà per il premio di miglior giocatore dello scorso anno.

Appuntamento quindi oggi pomeriggio nella cornice di Dubai, dove molti calciatori stanno trascorrendo le loro vacanze natalizie in attesa della ripresa degli allenamenti, che questa sera premierà con i suoi riconoscimenti coloro che si sono distinti nell'ultimo anno come i migliori del calcio internazionale. Alla premiazione sarà presente anche l'Italia, in corsa per cinque premi: il Commissario Roberto Mancini è in lizza per il Best Coach of the Year, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci per il migliordifensore, Gianluigi Donnarumma come portiere dell'anno e la formazione dell'Italia come miglior Nazionale.

Ci sarà anche un po' di Juventus quindi ai "Globe Soccer Awards", con i due difensori centrali Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che sono in nomination per il premio di miglior difensore, e se la vedranno con Alexander-Arnold del Liverpool, Azpilicueta e Rudiger del Chelsea e Ruben Dias del Manchester City.

Questi gli altri premi e tutti i nominati nelle varie categorie:

Miglior calciatore

Benzema, Lewandowski, Mbappé, Messi, Ronaldo, Salah

Miglior calciatrice

Bronze, Hermoso, Kerr, Martens, Morgan, Putellas

Miglior squadra maschile

Al Ahly, Al Hilal, Atletico Madrid, Chelsea, Flamengo, Manchester City

Miglior squadra femminile

Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City, PSG

Miglior difensore

Alexander-Arnold, Azpilicueta, Bonucci, Chiellini, Ruben Dias, Rudiger

Miglior portiere

Courtois, Donnarumma, Martinez, Mendy, Neuer

Miglior allenatore

Deschamps, Flick, Guardiola, Mancini, Scaloni, Tuchel

Miglior Nazionale

Argentina, Brasile, Francia, Italia, Marocco

Miglior agente

Barnett, Mendes, Pastorello, Raiola, Zahavi

Miglior direttore sportivo

Ausilio, Begiristain, Campos, Olabe, Overmars