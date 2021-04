Gli impegni delle bianconere in Nazionale

Le giocatrici impegnate con le loro selezioni

redazionejuvenews

La Juventus Women ha vinto l'ultima partita di campionato contro la Pink Bari. A Vinovo le bianconere si sono imposte per 9-1 contro le avversarie, ottenendo la diciassettesima vittoria consecutiva in altrettante partite disputate in campionato. La Juventus, attraverso il suo sito internet, ha comunicato gli impegni delle ragazze della squadra.

"Dopo il 9-1 da record sulla Pink Bari, le Juventus Women vivono l'ultima pausa per gli impegni delle Nazionali prima dell'ultimo tratto di strada verso il finale di stagione. Sono 15 le giocatrici di Coach Guarino convocate dalle rispettive rappresentative, tutte coinvolte in amichevoli, ad eccezione di Andrea Staskova. L'attaccante ceca è attesa da due sfide valide per la Qualificazione ai prossimi Europei.

Di seguito il quadro completo degli impegni delle bianconere.

Italia: Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Rosucci, Salvai.

L'Italia affronterà l'Islanda in amichevole martedì, 13 aprile, alle 16:00.

Finlandia: Hyyrynen.

Anche la Nazionale finlandese di Tuija Hyyrynen (fresca di rinnovo fino al 2022) è attesa da una sola sfida: l'amichevole contro l'Austria in programma domenica 11 aprile. Fischio d'inizio alle 20:30.

Svezia: Hurtig, Sembrant.

Due gare amichevoli in programma per la Nazionale svedese. Affascinante sfida con gli Stati Uniti sabato 10 aprile alle 19:10 (orario locale) e match contro la Polonia tre giorni più tardi, il 13 aprile alle 18:30 (orario locale).

Danimarca: Pedersen.

Sofie Junge Pedersen, con la sua Danimarca, sarà la prima bianconera a scendere in campo. Appuntamento l'8 aprile alle 18:30 (orario locale) contro l'Irlanda, in trasferta. Si tratterà della prima delle due amichevoli in programma, con la seconda fissata per il 13 aprile alle 18:05 (orario locale). Avversario il Galles.

Repubblica Ceca: Staskova.

Come detto in apertura, doppio impegno importantissimo per la Repubblica Ceca di Andrea Staskova, attesa dal doppio confronto con la Svizzera nello spareggio che varrà l'accesso ai prossimi Europei. Prima gara fissata per il 9 aprile, in casa, alle 16:00 (orario locale), seconda per il 13 aprile, in territorio elvetico, alle 20:00 (orario locale)." (Juventus.com)