Gli impegni dei bianconeri in nazionale

Gli impegni della Juve in Nazionale

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato tutti gli impegni della Juventus in nazionale. Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino grazie alla rete di Juan Cuadrado nei minuti finali di partita, i giocatori bianconeri si preparano a partire per i ritiri delle rispettive nazionaliper la sosta dal campionato di Serie A di questa settimana. Partite decisive, come quella dell'Italia contro la Svizzera per cercare di agguantare il primo posto nel girone che vorrebbe dire qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. Di seguito li riportiamo tutti: "Ultima pausa per gli impegni delle nazionali. Continuano le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Partite decisive per l'Italia, che affronterà la Svizzera il 12 novembre e l'Irlanda del Nord il 15, per mettere al sicuro la partecipazione in Qatar. Convocati: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli e Federico Chiesa. Dejan Kulusevski affronterà con la sua Svezia la Georgia (11 novembre) e la Spagna (14); l'altro impegno per la Nazionale di Morata sarà con la Grecia, l'11 novembre.