Gli ex arbitri: “Piccoli errori di Valeri, ma nel complesso gara eccezionale”

Chiesa e Marelli analizzano gli episodi da moviola di ieri

"Mi tolgo qualche sassolino. Da giovedì abbiamo sentito polemiche infinite sulla designazione di Valeri e lui non ha arbitrato bene, ha arbitrato perfettamente. C’è un piccolo errore ma nel complesso non si può dire niente su Valeri. Coloro che hanno rilasciato commenti schifosi abbiano la decenza di avere il coraggio di scusarsi. Valeri è stato eccezionale. Primo gol? Valeri in ottima posizione convalida il gol nonostante ci sia il rischio che lo spagnolo abbia toccato il pallone con il braccio, anche se in modo accidentale. Se ci fosse stato tocco di mano, questa rete sarebbe stata annullata per l’immediatezza del gol. La prospettiva fa brutti scherzi e Brahim Diaz tocca con il costato. Ottimo lavoro di Calvarese che con un silent-check convalida la rete. Rigore? Un gesto che mi piace poco, come quello di Valeri che fa capire che non è successo nulla. Così diventa difficile anche per il VAR, Valeri era in buonissima posizione. Questo è un rigore che bisogna vedere in campo perché il braccio di Chiellini è molto largo. Questo è un rigore netto, questo è il mio unico appunto a Valeri che doveva fischiarlo dal campo senza ausilio del VAR".