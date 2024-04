Giuntoli: “Vinciamo insieme e perdiamo insieme, dividiamo meriti e demeriti”

"È una partita importante per la Juventus. Vinciamo insieme e perdiamo insieme, è il nostro motto, da quando sono arrivato. C'è da dividersi meriti e demeriti tutti insieme. È un momento delicato, le cose non stanno andando per il verso giusto ma contiamo di invertire la tendenza. Non mi sento di parlare di mercato e futuro. Siamo concentrati sul presente, da quello si pongono le basi. Stasera bisogna cercare di andare verso la finale ed arrivare il prima possibile in Champions, che è quello che vogliamo. A bocce ferme progetteremo il futuro, adesso è prematuro. Sarà un mercato corretto e in linea con quella che è la Juventus, nel rispetto dell'equilibrio economico cercando di essere competitivi in Italia e speriamo all'estero. Rispetto all'andata un po' di buona srote è venuta a mancare. All'andata ci è girata anche bene, nel ritorno per il verso sbagliato. Non ci dobbiamo attaccare a questo, ma al lavoro al quotidiano. Vlahovic è mancato qualche partita, lo stesso Milik, Kean sta rientrando adesso. Il reparto offensivo è la nostra forza e non siamo stati tutti negli ultimi tempi. Dobbiamo stare più sereni possibile, le pressioni della Juve sono un privilegio e dobbiamo dimostrare di saperle sopportare".