Giuntoli: “Teniamo alla Coppa Italia. Mercato? Non ci sono opportunità corrette”

La Juventus sta per scendere in campo contro la Salernitana nella partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il dirigente dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

“Mercato? Non c’è una necessità numerica, alcuni ragazzi mancano da mesi, ce ne sono altri che hanno avuto poco spazio e hanno dimostrato la loro forza come Nicolussi, Iling e lo stesso Miretti. Siamo contenti così, lavoriamo a testa bassa. Inoltre in questo momento non ci sono delle opportunità corrette nè dal punto di vista economico nè dal punto di vista tecnico, quindi stiamo così. Arsenal su Vlahovic? Non ne sappiamo niente, ma Vlahovic non è sul mercato, quindi ci interessa poco".