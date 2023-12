Giuntoli studia il colpo “alla Kvara”: occhi sul talento armeno del Krasnodar

Cristiano Giuntoli è pronto a vivere la sua prima partita da avversario del Napoli, con la Juventus che affronterà i partenopei all'Allianz Stadium domani sera, ma intanto pensa soprattutto al prossimo mercato, con il popolo bianconero che spera in un colpo di genio del dirigente, sulla scia di quello che ha il nome di Kvicha Kvaratskhelia, preso un anno e mezzo fa per 10 milioni di euro che adesso vale praticamente 10 volte di più.

Occhi sul talento del Krasnodar

Il nome è quello di Eduard Spertsyan. Il costo del fantasista armeno si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, anche se la mezzala non è il primo nome nella lista dello stesso Giuntoli. Il calciatore è molto duttile. Sa giocare anche in una zona di campo più avanzata e resta un profilo da tenere in considerazione in vista delle prossime settimane.