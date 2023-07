Giuntoli risolve con il Napoli ed attende la Juventus

La Juventus si ritroverà alla Continassa il 10 luglio per iniziare a preparare la prossima stagione: dopo un’annata disastrosa, conclusa con il settimo posto in classifica e la qualificazione alla prossima Conference League, i bianconeri...

