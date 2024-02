La Juventus sta per scendere in campo contro il Frosinone nella partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A . Il dirigente dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

"Noi vogliamo tenere il mister e lui vuole restare. A tempo debito ne parleremo insieme. Con Alcaraz avevamo l'esigenza numerica di mettere un ragazzo che non disturbasse l'andamento del gruppo. Volevamo prendere un giovane di belle speranze. L'opportunità è arrivata a 48 ore dalla chiusura del mercato e non potevamo negoziare. In futuro avremo modo e tempo di ridiscutere tutto con il Southampton. Siamo contenti del ragazzo, è appena arrivato e deve fare esperienza. Sappiamo della sua qualità, abbiamo fatto un'operazione light, corretta economicamente e dal punto di vista sportivo. Non avevamo esigenza di un titolare ma di aumentare il numero dei ragazzi in rosa".