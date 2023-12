Giuntoli al lavoro sulla situazione rinnovi: oltre a Chiesa spunta Szczesny

Ritrovata la gioia del gol in campionato, Federico Chiesa inizia a ragionare con il club bianconero sul proprio futuro e a un nuovo contratto con la Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport che sottolinea come Fali Ramadani, abbia già raggiunto un accordo di massima con Cristiano Giuntoli per prolungare il proprio accordo coi bianconeri. Chiesa ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e l'idea è di prolungare di un anno per evitare una cessione a zero. Secondo la rosea non ci saranno sorprese e nei prossimi giorni, oltre al matrimonio con la compagna Lucia Bramani, avverrà anche il prolungamento con la Vecchia Signora.