Giuntoli al lavoro per blindare una stellina della Next Gen: Hasa rinnova?

La dirigenza bianconera sta lavorando per costruire la Juve del futuro. Il progetto Next Gen sta dando i suoi frutti e in questo senso Giuntoli vuole blindare un'altra stellina che si è messa in mostra in queste settimane. Ecco di chi si tratta.

Rinnovo Hasa

Tra i talenti della Next Gen sta brillando la qualità di Luis Hasa, anche protagonista assoluto dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia. Segno particolare: contratto in scadenza 30 giugno 2024. La Juve sta puntando a rinnovare il prima possibile il contratto per blindare la propria stellina. Anche slittasse l'accordo, il club potrebbe esercitare l'opzione e in possesso per prolungare di una stagione, ma si lavora per trattenerlo il più possibile.