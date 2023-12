Giuntoli continua a lavorare sui rinnovi: all in sul prolungamento di Rabiot

Le pagine odierne di Tuttosport si soffermano sui contratti in scadenza in area Juventus. Una delle situazioni più calde riguarda il rinnovo di Adrien Rabiot. Ancora prima che pensare ad eventuali a nuovi innesti a zero, dunque, la Juve proverà a portare a casa la firma del francese. La dirigenza, scrive il quotidiano, punta a far leva sulla stessa voglia di rimanere a Torino che gli ha fatto firmare il rinnovo al termine della stagione scorsa.