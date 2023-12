Giuntoli: “Ho trovato un gruppo straordinario, puntiamo sui giovani”

Cristiano Giuntoli , dirigente della Juventus , ha detto la sua all'evento del Golden Boy. Ecco le sue parole: "Sono arrivato da poco, ho trovato un gruppo di lavoro straordinario. La Juventus sta usufruendo dei frutti del lavoro fatto in passato. Siamo comunque la Juventus, dobbiamo mantenere equilibrio fra competitività ed equilibrio finanziario. E continuare a lavorare sui nostri giovani.

Ringrazio chi ha pensato a me per questo premio, ringrazio Aurelio De Laurentiis che ha avuto grande pazienza con me e mi ha lasciato anche sbagliare, perché ho fatto anche errori, grazie anche a questi ci siamo presi una grande soddisfazione.