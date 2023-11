Giuntoli a le Iene: “Frase sulle donne? “Ho fatto un esempio infelice”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, nelle scorse settimane si era reso protagonista di una gaffe. L'ex Napoli infatti, al festival organizzato da Gazzetta, rispondendo a una domanda specifica sulla sua esperienza di uomo mercato, accostò la scelta di un giocatore da ingaggiare e portare in squadra al rapporto con una fidanzata. Le sue dichiarazioni furono le seguenti: "Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta, la porti a cena ma poi capisci strada facendo, quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira". Ieri sera, ai microfoni de Le Iene, Cristiano Giuntoli ha voluto fare ammenda.