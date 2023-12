Giuntoli prova il colpo a sorpresa: 45 milioni per tentare Zambo Anguissa

Spunta una sorpresa a pochi giorni dal big match contro il ‘suo’ Napoli. Giuntoli, stando al Corriere dello Sport, ha infatti sondato di recente Anguissa , provando a capire i margini di manovra con il giocatore e il Napoli . Il camerunese è un pupillo dell’attuale capo dell’area tecnica della Juventus ed è stata una sua scoperta quando nell’estate 2021 lo portò dal Fulham in maglia azzurra per un colpo che passo quasi sottotraccia.

Operazione difficile

Sempre stando al quotidiano sportivo. "Anguissa è incedibile per il Napoli, specialmente a una diretta concorrente nella corsa per il vertice della Serie A come la Juventus". Giuntoli ha provato ad anticipare a gennaio un possibile affondo estivo dall’estero, considerando che il giocatore ha una clausola da 45 milioni di euro fuori dal campionato italiano.