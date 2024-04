Giuntoli: “Allegri? Ci metteremo seduti a fine anno”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Torino nella partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A . Il dirigente dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

“Le parole di Elkann hanno fatto piacere, mi lusingano, sono uno stimolo per dare di più per questo club. Stiamo parlando con Manna per capire quale sarà il suo percorso nel rispetto del club. Futuro? Siamo concentrati sul presente. A inizio anno ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea cercando di vincere la Coppa Italia, arrivando in Champions. Siamo in linea, a fine anno ci sarà modo e tempo di capire quale sarà il futuro della Juventus. Il mister ha un anno di contratto, sta facendo bene, a fine anno ci siederemo insieme. Abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro. Ma il nostro budget sarà determinato dalla Champions, e dalle vendite se riusciremo a farle. Adesso ci sono troppe variabili. La situazione è delicata, stiamo ripartendo e ci vuole pazienza. Futuro insieme? Ha un anno di contratto, sta facendo un lavoro importante e ci metteremo seduti come si fa sempre a fine anno”.