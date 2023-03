Giuffrida: “Vicenda Juve? Sono tre anni che fa sopravvivere la C”

Il procuratore, che con il fratello gestisce l'agenzia GG11, in un'intervista a Tuttosport, ha parlato del mercato e delle vicende bianconere

redazionejuvenews

Mentre la Juventuscontinua a giocarsi la sua stagione sul campo, con la vittoria di ieri sul Friburgo, tiene sempre banco la questione della penalizzazione. Di questo tema ha parlato Valerio Giuffrida, intervistato da Tuttosport. A proposito del ruolo degli agenti ha dichiarato: "Gli agenti il male del sistema? Di certo stiamo pagando per le colpe e le malefatte di pochi che, soprattutto in un periodo di crisi come quello post pandemico, acquistano una rilevanza morale e mediatica maggiore".

Il procuratore, che gestisce con il fratello l'agenzia GG11, ha proseguito: "Da qui a colpevolizzare un’intera categoria ce ne corre assai e non è giusto che si rifletta sull’intera categoria. Una maggiore regolamentazione della professione è in questo senso un fatto positivo e ben accetto, anche per evitare forme di abusivismo che sono state praticate e che sono tutt’ora in atto".

Il mercato di gennaio è stato decisamente povero: "Se ha inciso la 'vicenda Juventus'? Gennaio è stato un incubo, quanto alla Juventus devo dire che siamo maestri nel farci del male... L’incertezza sul come realizzare le plusvalenze ha pesato e bloccare la Juve ha di fatto bloccato il mercato anche, se non soprattutto, nelle categorie minori: da almeno tre anni la Juve fa sopravvivere la Serie C. Ma non voglio aggiungere altro, ci sono inchieste in corso".