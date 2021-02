Giudice sportivo, due turni di squalifica per Baronio

TORINO – Roberto Baronio, collaboratore tecnico della Juventus, dovrà scontare due giornate di squalifica “Per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. Questa è stata la decisione del giudice sportivo nei confronti dell’ex giocatore della Lazio. Di seguito gli altri squalificati per la 22esima giornata di Serie A: “Sofyan Amrabat (Fiorentina), Milan Badelj (Genoa), Davide Calabria (Milan), Marco Davide Faraoni (Hellas Verona), Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Riccardo Improta (Benevento), Artur Ionita (Benevento), Mattias Svanberg (Bologna), Rafael Toloi (Atalanta), Lorenzo Tonelli (Sampdoria) e Mattia Zaccagni (Hellas Verona)”.

Juventus che scenderà in campo stasera per la semifinale di ritorno della Coppa Italia all’Allianz Stadium contro l’Inter. Ieri, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato Andrea Pirlo presentando il match: “Stiamo molto bene, stiamo recuperando, a parte qualche acciacco che valutiamo di momento in momento. Naturalmente c’è un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma sapevamo che sarebbe stato così. Siamo in mezzo a partite importanti e ravvicinate, sappiamo di dover stringerci per recuperare e dare il meglio. Non c’è una sola chiave per il miglioramento – aggiunge Pirlo – Giochiamo da squadra, siamo compatti e lavoriamo l’uno per l’altro. Quando non si prende gol il merito è di tutta la squadra. Partiremo con l’atteggiamento di non essere in vantaggio: la consideriamo come una Finale, e la giocheremo da squadra aggressiva che sa quello che vuole. L’obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare. Domani tornerà in porta Buffon e Kulusevski partirà dal primo minuto. Dovremo giocare da Juve, come stiamo facendo nelle ultime partite. Quello di domani è il secondo round di una grande sfida, la finale è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi: sarà una partita dura e difficile – ha concluso – “.